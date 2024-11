Sabotage an Ostseekabeln? Was der Schaden für Deutschlands Internet bedeutet

"Kritische Infrastruktur wird immer ein mögliches Ziel für Aggressoren sein", erklärt Gady und verweist auf weitere Implikationen möglicher Sabotageakte. "Hier tut sich auch eine neue Dimension der Kriegsführung des 21. Jahrhunderts auf: die sogenannte Unterseekriegsführung." Immerhin laufen gut 90 Prozent unserer Internetkommunikation über solche Kabel. "Wer dabei die Oberhand hat, leistet einen wichtigen Beitrag zur Informationsdominanz, die in der modernen Kriegsführung enorm wichtig ist."

Russland verweist auf Nord-Stream-Anschläge

Russland und auch China arbeiten bereits daran, die Informationsdominanz für sich zu gewinnen. Angesprochen auf einen Bericht der "Financial Times", wonach der unter chinesischer Flagge fahrende Frachter "Yi Peng 3" zum Zeitpunkt der Beschädigungen in der Nähe der Kabel gefahren sei, erklärte das chinesische Außenamt, die entsprechende Situation sei nicht bekannt. China habe immer seine Pflichten als Flaggenstaat erfüllt und verlange von chinesischen Schiffen, sich strikt an die jeweiligen Gesetze zu halten, betonte Sprecher Lin Jian in Peking.

Auch Moskau weist am Mittwoch in Person von Kremlsprecher Dmitri Peskow eine Beteiligung zurück: Es sei "absurd, Russland weiterhin ohne jegliche Grundlage für alles zu beschuldigen". Weiter bezeichnete er die Vorwürfe als "lächerlich" angesichts "fehlender Reaktionen auf Sabotageakte der Ukraine in der Ostsee". Damit nahm Peskow Bezug auf eine mutmaßliche Sabotage an der Gaspipeline Nord Stream im September 2022, für die Moskau die Ukraine verantwortlich macht.

Die Ukraine hat ihre Beteiligung an den Vorfällen rund um die Nord-Stream-Pipeline stets bestritten, die deutsche Justiz sucht allerdings per Haftbefehl nach einem ukrainischen Tauchlehrer, der in die Sabotage eingebunden gewesen sein soll. Eine Beteiligung des ukrainischen Staates konnte durch die Ermittlungen bislang nicht bestätigt werden.