Walerij Saluschnyj (r) mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (Archivbild): Mittlerweile dient er der Ukraine als Botschafter in Großbritannien. (Quelle: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/dpa)

Der ehemalige Armeechef der Ukraine sieht in Russlands Eskalationsstrategie den Beginn des dritten Weltkriegs. Darauf sei Europa nicht vorbereitet.

Der ehemalige Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, sieht in der direkten Beteiligung von Russlands Verbündeten am Ukrainekrieg den Beginn eines globalen Konflikts. "Ich bin überzeugt, dass wir 2024 mit Sicherheit davon ausgehen können, dass der Dritte Weltkrieg begonnen hat", erklärte Saluschnyj, inzwischen Botschafter der Ukraine im Vereinigten Königreich, in einer Rede bei der "UP100"-Preisverleihung der Zeitung "Ukrajinska Pravda".