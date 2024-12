Sturz von Baschar al-Assad Strebt der Iran jetzt zur Atombombe?

Von dpa 10.12.2024 - 14:36 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Irans Religionsführer Ali Chamenei: Wie verändert sich jetzt sein Einfluss? (Quelle: ---/Office of the Iranian Supreme Leader/AP/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Mit dem Sturz Assads ordnen sich nicht nur die Machtverhältnisse in Syrien neu, sondern in der ganzen Region. Der Iran ist erheblich geschwächt.

Mit dem Sturz des syrischen Langzeitmachthabers Baschar al-Assad verliert Irans Staatsführung einen zentralen Verbündeten. Wie sich Syrien politisch wandelt, ist noch völlig offen. Die Zukunft der iranischen Regionalpolitik wird sich jedoch grundlegend ändern. Ein Überblick:

Wie ändert sich Irans Einfluss im Nahen Osten?

Vor wenigen Tagen hatte Irans Außenminister Abbas Araghtschi der syrischen Regierung noch Unterstützung zugesichert. Doch die Blitzoffensive der Rebellen und der überraschende Sturz Assads dürften auch die Führung in Teheran unvorbereitet getroffen haben. Über Nacht verlor Iran seinen einzigen staatlichen Verbündeten in der Region - und vorerst auch den Korridor zum Mittelmeer, der lange als Versorgungsroute für die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah diente.

Syriens Regierung gehörte wie mehrere militante Gruppen im Nahen Osten zur sogenannten Widerstandsachse – einem Netzwerk von Verbündeten im Kampf gegen Irans Erzfeind Israel. Über Jahrzehnte hatte die iranische Führung das Netzwerk mit ihren Revolutionsgarden, der Elitestreitmacht des Landes, aufgebaut. Nun bleibt lediglich die Huthi-Miliz im Jemen, die jedoch geografisch weit entfernt operiert und daher nur begrenzt in das strategische Netzwerk eingebunden ist.

Mit Assads Sturz schwindet Irans Macht in der Region. "Ohne den direkten Zugriff auf Syrien ist der Einfluss des Iran im Libanon dramatisch eingebrochen", sagte der Politologe Thomas Jäger der "Kölnischen Rundschau". Es finde eine "völlige Neuordnung des Machtgleichgewichts im Nahen und Mittleren Osten statt". Hamidreza Azizi, Gastwissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), schrieb auf der Plattform X: "Dies ist das Ende der Widerstandsachse, zumindest in dem Sinne, wie wir sie kannten."

Greift Iran jetzt nach der Atombombe?

Die empfindlichen Rückschläge, die Iran und seine Verbündeten in den vergangenen Monaten hinnehmen mussten, haben im Land die Debatte über militärische Abschreckung neu entfacht. Immer lauter fordern inzwischen Politiker aus den hinteren Reihen die Entwicklung von Atomwaffen. Erst am Sonntag erklärte Ahmad Naderi, ein Parlamentsabgeordneter aus Teheran, es sei nun an der Zeit, einen Atomwaffentest durchzuführen.

Offiziell strebt die Islamische Republik nicht nach der Bombe. Regierungsvertreter berufen sich dabei auch auf ein religiöses Gebot von Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei, der Massenvernichtungswaffen gemäß islamischer Lehre ablehnt. Experten argumentierten in der Vergangenheit, dass der Iran so lange andere Abschreckungsstrategien verfolgen werde, wie der 85-Jährige an der Macht ist.

Im Streit über die strengen Sanktionen im Zusammenhang mit seinem umstrittenen Atomprogramm hat der Iran in den vergangenen Jahren die Urananreicherung deutlich ausgeweitet. Die Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Wiener Atomabkommen zur Begrenzung des Programms liegen seit Anfang 2022 weitgehend auf Eis, nicht zuletzt wegen der seither stark belasteten Beziehungen zum Westen.

Auch Experten glauben, dass Teheran nun nach der Bombe greifen könnte. "Der Bau einer Bombe ist eine Option, aber nicht die einzige. Die Drohung, eine Bombe zu bauen, ist eine Möglichkeit, einen Deal zu bekommen", schreibt der Analyst Gregory Brew von der Eurasia Group.

Welche Rolle spielt der Krieg gegen Israel?

Viele Beobachter in Israel sehen den überraschenden und beispiellosen Terrorangriff der islamistischen Hamas im Gazastreifen auf das israelische Grenzgebiet am 7. Oktober 2023 als Auslöser einer Kettenreaktion, die letztlich dramatische Umwälzungen im gesamten Nahen Osten ausgelöst hat. Hamas-Chef Jihia al-Sinwar hatte gehofft, mit dem "Startschuss" die gesamte iranische Achse im Kampf gegen Israel einen zu können. Die anderen Mitglieder der iranischen Achse im Libanon, in Syrien, im Irak und im Jemen schlossen sich der Hamas damals auch rasch an und griffen Teherans Erzfeind Israel immer wieder massiv an.