In den zehn Jahren vor der Wahl Justin Trudeaus hatten die Konservativen Kanada regiert. Der junge Liberale war damals mit großen Worten und noch größeren Ansprüchen zur Wahl angetreten – und führte seine Partei zur absoluten Mehrheit. Den jubelnden Anhängern in seiner Heimatstadt Montreal rief er die Worte entgegen, die zum Mantra seines Regierungsstils werden sollten: "Sonnige Wege, meine Freunde. Sonnige Wege. Das ist, was positive Politik schaffen kann."

Hoffnung auf neue Ära

Zahlreiche Herausforderungen

Aus den zahlreichen Krisen in Trudeaus Amtszeit folgten deutliche Anstiege der Energiepreise, Blockaden in den Lieferketten, eine Zunahme protektionistischer und nationalistischer Bestrebungen auf der ganzen Welt, hohe Inflation , Zinserhöhungen und eine Abneigung gegen etablierte Unternehmen überall.

Trudeau legte sich selbst Steine in den Weg

Doch abgesehen davon legte sich Trudeau auch selbst Steine in den Weg. Vor einer Abstimmung stieß der Premierminister eine Abgeordnete des Parlaments mit dem Ellbogen zur Seite. Außerdem erlitt sein Image Kratzer durch einen Skandal wegen unterdrückter Korruptionsermittlungen gegen eine kanadische Firma. Hinzu kamen Rücktritte von Ministerinnen und ein altes Foto, auf dem Trudeau mit geschwärztem Gesicht zu sehen war, was ihm Rassismus-Vorwürfe einbrachte.

Dann kam der sogenannte "Freedom Convoy". Im Jahr 2022 blockierten LKW-Fahrer in einem riesigen Protestkonvoi die kanadische Hauptstadt Ottawa und die kanadisch-amerikanischen Grenzübergänge. Die Polizei war nicht in der Lage, den Konvoi zu räumen, weil Zuständigkeiten nicht geklärt werden konnten.

Hat Trudeau zu lange gewartet?

Kritiker forderten den Rücktritt des einst so beliebten Premierministers schon lange. Die Tageszeitung "Toronto Star", die in der linken Mitte des politischen Spektrums zu verordnen ist, kritisiert, dass Trudeau mit seinem Rücktritt so lange gewartet hat. "Die Liberalen haben nur wenig Zeit, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen", heißt es dort. "Aber da es vielleicht nur noch wenige Wochen bis zum nächsten Wahlkampf sind und die Konservativen in der öffentlichen Meinung 20 Punkte Vorsprung haben, ist es zweifelhaft, dass sich noch viel ändern kann." So würde Trudeau mit seinem späten Rücktritt den Konservativen die nächste Regierung quasi schenken.