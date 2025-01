Nach Trumps Annexionsankündigungen Nachbarländer melden Anspruch auf US-Staaten an

Von dpa , jse 08.01.2025 - 20:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Claudia Sheinbaum: Werden US-Staaten Teil von America Mexicana? (Quelle: dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mexikos Präsidentin schlägt humorvoll vor, Teile der USA in America Mexicana umzubenennen. Auch Kanadas Grünen-Chefin regiert auf Trumps Bemerkungen ironisch.

Nach dem Vorschlag des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umzubenennen, schlägt das Nachbarland Mexiko zurück. Der Süden der USA könne doch wie auf den Weltkarten des 17. Jahrhunderts wieder "America Mexicana" heißen, schlug die mexikanische Präsidentin, Claudia Sheinbaum, vor. "Warum nennen wir es nicht America Mexicana? Klingt gut, nicht wahr?", sagte sie bei ihrer täglichen Pressekonferenz. Am Vortag hatte Trump gesagt, der von ihm vorgeschlagene Name Golf von Amerika habe "einen wunderschönen Klang".

Bis zum mexikanisch-amerikanischen Krieg im 19. Jahrhundert waren heutige US-Bundesstaaten wie Kalifornien, Arizona und Texas Teil von Mexiko. Der Name des Golfs von Mexiko an der Südküste der USA ist seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlich. Das Gewässer grenzt nicht nur an die US-Bundesstaaten Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama und Florida, sondern auch an Mexiko und Kuba.

Eine Umbenennung würde also diplomatische Verhandlungen mit diesen Staaten erfordern, und außerdem bedeutende Anpassungen in Kartenwerken, internationalen Verträgen und wissenschaftlichen Dokumenten nach sich ziehen.

Sheinbaums Vorgänger hatte ein gutes Verhältnis zu Trump

Seit Oktober ist die Linkspolitikerin und Klimaexpertin Sheinbaum Mexikos erste Präsidentin. Ihr Vorgänger und politischer Ziehvater Andrés Manuel López Obrador war Präsident während Trumps erster Amtszeit (2017 bis 2021). Trotz der damaligen Drohungen des Republikaners mit Strafzöllen gegen Mexiko und der Spannungen um das Thema Migration vermied es der erfahrene mexikanische Politiker, Trump öffentlich zu widersprechen und pflegte ein recht gutes Verhältnis zu ihm.

Neben Mexiko hat nun auch eine kanadische Politikerin Ansprüche auf US-Staaten angemeldet – wenn auch wohl eher als Witz. Trump deutet seit Wochen immer wieder an, Kanada zum 51. US-Staat machen zu wollen. Ähnliche Andeutungen macht er aktuell auch zu Grönland und Panama.

"Wir haben nicht vor, der 51. Staat zu werden"

Trumps Vorschlag, so die kanadische Grünen-Chefin Elizabeth May, sei respektlos: "Wir haben nicht vor, der 51. Staat zu werden. Es war ein Witz, der nie lustig war. Das hört jetzt auf." Stattdessen, so ihr Vorschlag: "Möchte Kalifornien vielleicht unsere elfte Provinz sein? Oregon? Washington?" Kalifornien, Oregon und Washington liegen allesamt an der Westküste der USA.