Industrie verzeichnet überraschendes Plus

Trump ändert Ziel für Frieden in der Ukraine

Verstoß gegen EU-Recht? Bis zu 150 EU-Beamte sollen Musks Livetalk mit Weidel hören

Von afp , dpa , t-online , KON 09.01.2025 - 09:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Elon Musk (Archivbild): EU-Beamte verfolgen genaustens, ob es im Zusammenhang mit dem Talk mit Alice Weidel zu Verstößen kommt. (Quelle: Bruno Bebert / Bestimage/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Kritik an dem Elon Musk innerhalb der EU wird immer lauter. Wegen seines Gespräches mit Alice Weidel schieben EU-Beamte Extraschichten.

In Brüssel und Sevilla können sich Elon Musk und Alice Weidel der Aufmerksamkeit schon einmal sicher sein: Wie die US-Medium "Politico" schreibt, sollen bis zu 150 EU-Beamte bei dem Gespräch von der AfD-Chefin mit dem Milliardär einschalten. Sie sollen dabei prüfen, ob sich Musk und seine Plattform X an EU-Regeln halten.

Die Befürchtung ist, dass Musk und seine Angestellten gezielt die Algorithmen von X beeinflussen. So sei etwa denkbar, dass sie Weidel oder ihrer Partei mehr Aufmerksamkeit auf der Plattform verschaffen oder der politischen Konkurrenz Aufmerksamkeit entziehen. Die Beamten sind dabei mit relativ umfassenden Befugnissen ausgestattet und können dafür Algorithmen und interne Kommunikationen von X einsehen.

EU bringt Fachleute in Stellung

In der Vergangenheit soll Musk bereits bestimmte Posts auf X mit mehr gepusht haben, um ihnen mehr Aufmerksamkeit zu verleihen. Wie die US-Seite "plattformer.news" schreibt, soll etwa einem Post von Musk zum Super Bowl zu mehr Aufmerksamkeit verholfen worden sein. Der Grund: Der Milliardär konnte es scheinbar nicht verkraften, dass ein Post von Präsident Biden zeitgleich mehr Aufmerksamkeit bekam.

Um nachzuvollziehen, ob bei dem Livetalk mit Weidel ähnliches passiert, arbeiteten auf den "Digital Services Act" spezialisierte Beamte aus Brüssel mit Fachleuten aus dem "European Centre for Algorithmic Transparency" in Sevilla zusammen. Trotzdem sei nicht mit einem umgehenden Ergebnis zu rechnen. Wie "Politico" schreibt, würden Funde wahrscheinlich eher in einem generellen Verfahren der EU gegen X eingebracht.

Europaweite Kritik

Angesichts der zunehmenden Einmischung Musks in die Innenpolitik europäischer Länder werden Forderungen nach einem harten Vorgehen gegen X lauter. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot etwa rief die EU am Mittwoch zu einer entschiedeneren Abwehr der politischen Einflussnahme auf. Auf die Frage, ob ein Verbot des Musk gehörenden Onlinedienstes X nach brasilianischem Vorbild auch in Europa möglich sei, sagte Barrot: "Das ist nach unseren Gesetzen möglich".

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch erklärte, die Eingriffe von Musk in die Politik Deutschlands stelle "die Grundfesten der Demokratie infrage". Auf Einwände, ob es nicht klüger wäre, zu den Äußerungen von Musk zu schweigen, statt diese durch Debatten darüber noch aufzuwerten, entgegnete der SPD-Politiker, zu manchem, was Musk öffentlich vertrete, dürfe man "in der Demokratie nicht schweigen".

Seit Tagen macht die AfD-Chefin mit einem Countdown bei X Werbung für das Gespräch. Dem Livetalk sind Wahlkampfaufrufe für die AfD von Musk unter anderem in der "Welt am Sonntag" vorausgegangen. Die auf Englisch geführte Unterhaltung kann von jedem live bei X mitgehört werden.