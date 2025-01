Nachdem die Ukraine mit Großbritannien ein weitreichendes Militärbündnis unterzeichnet hat, zieht Russland nun nach und baut seine eigenen strategischen Allianzen aus. So wollen Kremlchef Putin und Irans Präsident Massud Peseschkian am Freitag in Moskau eine umfassende strategische Partnerschaft für die kommenden 20 Jahre unterzeichnen. Der Kreml kündigte zudem an, dass beide Staatschefs nach der Vertragsunterzeichnung eine gemeinsame Stellungnahme vor Medien abgeben werden.