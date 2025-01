Demokratische Republik Kongo: Menschen, die vor der Miliz M23 fliehen, kommen mit einem Boot in Goma an. (Quelle: Moses Sawasawa)

Rohstoffabbau unter Kontrolle der M23

Sowohl die kongolesische Regierung in Kinshasa als auch UN-Experten werfen Ruanda vor, die M23 unter anderem mit Waffen zu unterstützen. Nach einem Expertenbericht befinden sich mehr als 1.000 ruandische Soldaten in der Region. Zudem hat die M23, die jahrelang vor allem in der Provinz Nord-Kivu aktiv war, ihre Aktivitäten ausgeweitet und kämpft in der Nachbarprovinz Süd-Kivu, aus der im vergangenen Jahr die UN-Friedenstruppen abgezogen wurden.