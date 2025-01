Dänische Soldaten bei einer Übung in Kulsbjerg: Das Militär will künftig stärker in der Arktis präsent sein. (Archivfoto) (Quelle: Mads Claus Rasmussen/imago-images-bilder)

Drei neue Schiffe für die arktischen Gewässer rund um Grönland, weitere Langstreckendrohnen und verstärkte Satellitenkapazitäten: Mit Initiativen in Höhe von umgerechnet fast zwei Milliarden Euro will Dänemark seine Präsenz in der Arktis und im Nordatlantik verstärken. Darauf hat sich die dänische Regierung mit einer breiten Mehrheit der Parlamentsparteien sowie in enger Zusammenarbeit mit den Regierungen der Färöer-Inseln und Grönlands verständigt, wie das Verteidigungsministerium in Kopenhagen mitteilte.