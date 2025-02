Russlands neue Märkte

Der Anstieg der Preise für Butter und Sonnenblumenöl hatte im Herbst für Schlagzeilen in der russischen Presse gesorgt. 2023 hatte ein massiver Anstieg der Eierpreise für Verstimmungen gesorgt. Das Thema bleibt politisch heikel in einem Land, das sich noch gut an Krisen und Inflation in den 90er Jahren erinnert.