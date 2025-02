Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump nähert sich Wladimir Putin immer weiter an. Ein Medienbericht legt nahe, dass der Amerikaner den russischen Präsidenten an einem für Putin wichtigen Tag besuchen könnte.

Am 9. Mai feiert Russland traditionell den Sieg der Roten Armee über die Nationalsozialisten. Mit einer großen Parade gedenkt Moskau dem Ende des Zweiten Weltkriegs – und bald könnte noch ein weiterer Sieg dazukommen, wenn es nach dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geht. Dieses Jahr könnte ein besonderer Gast Russland die Ehre erweisen: Einem französischen Medienbericht zufolge soll US-Präsident Donald Trump einen Besuch in Moskau erwägen.

Das geht aus einem Artikel der Zeitung "Le Point" hervor. Darin bezieht sich das Blatt auf eine nicht näher genannte russische Quelle. "Donald Trump könnte an diesem 9. Mai an Wladimir Putins Seite auf der Tribüne sitzen", heißt es in dem Bericht.

Grund für den Besuch könnte nicht nur der Sieg über die Nazis sein, sondern auch ein möglicher Abschluss der Friedensverhandlungen mit der Ukraine. Der US-Sondergesandte Keith Kellogg erklärte kürzlich nach einem Treffen zwischen russischen und US-amerikanischen Vertretern im saudi-arabischen Riad, die Verhandlungen könnten bis zum 9. Mai abgeschlossen sein. Somit könnten Trump und Putin auch gemeinsam einen Diktatfrieden über die Ukraine feiern.

Kreml lädt Trump nach Moskau ein

Bestätigt ist der Besuch des US-Präsidenten in Moskau indes noch nicht. Mehr als die nicht namentlich genannte Quelle von "Le Point" gibt es nicht. Und dennoch scheint ein Besuch Trumps in Moskau nicht ausgeschlossen. Denn die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtet am Freitag, Putin würde sich über die Anwesenheit seines US-amerikanischen Amtskollegen freuen.