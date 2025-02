Die Nato plant nach einem Medienbericht den Bau eines Pipelinesystems von Deutschland nach Polen und Tschechien . Damit wolle sich das westliche Militärbündnis für einen möglichen Krieg gegen Russland rüsten, berichtete der "Spiegel" am Samstag. Es gehe um schnelle Lieferungen von Kerosin für Kampfflugzeuge. Weder die Nato noch das Verteidigungsministerium in Berlin nahmen zu dem Bericht zunächst Stellung.

Das derzeitige Pipeline-Netz der Nato ende in Bramsche in Niedersachsen und im Raum Ingolstadt in Bayern, schrieb das Magazin. Es zitierte aus einem internen Papier der Bundeswehr, nach dem "erhebliche Probleme in der durchhaltefähigen Treibstoffversorgung der Kräfte, die im Falle des Falles an die Ostgrenze verlegt werden müssen", bestehen. Es gehe um das Rückgrat für die Nato-Kraftstoffversorgung.