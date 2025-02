Hassan war Teil einer EU-Delegation, die ins Westjordanland reisen wollte. Nach ihrer Ankunft am Flughafen Ben Gurion wurde ihr jedoch die Einreise untersagt. Auch die irische EU-Abgeordnete Lynn Boylan durfte nicht einreisen. Hassan äußerte sich empört über die Entscheidung und schrieb auf der Plattform X, dass dies "einen Angriff auf die Institutionen der Europäischen Union" darstelle. Sie behauptete zudem, die Delegationsreise sei zuvor von Israel genehmigt worden. In einem weiteren Beitrag bezeichnete sie Israel als "völkermörderischen Staat".

Hassan verteidigte Hamas-Angriff auf Israel

Hassan wird vorgeworfen, sich mehrfach öffentlich gegen Israel positioniert zu haben. Arbel erklärte, sie habe "sowohl in sozialen Medien als auch in Medieninterviews konsequent für einen Boykott gegen Israel geworben". In einem früheren Interview hatte Hassan den Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 als legitim bezeichnet und Israels Recht auf Selbstverteidigung verneint.