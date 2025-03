Zur Verhinderung illegaler Einreisen in die EU will die Türkei eine Mauer an der Grenze zu Griechenland bauen. Es sei geplant, in diesem Jahr zunächst 8,5 Kilometer Mauer zu bauen, sagte der Gouverneur der türkischen Provinz Edirne, Yunus Sezer, am Dienstag. Die Provinz grenzt an die EU-Mitgliedsländer Griechenland und Bulgarien. Weitere Abschnitte der Mauer entlang der etwa 200 Kilometer langen Landgrenze zwischen der Türkei und Griechenland sollten später errichtet werden, sagte Sezer weiter.