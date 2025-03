Aktualisiert am 07.03.2025 - 13:07 Uhr

Aktualisiert am 07.03.2025 - 13:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Laut 'Militarny' stellt Maxar die Weitergabe von Satellitenbildern an ukrainische Behörden und private Nutzer in der Ukraine ein. Auch wenn Maxar nicht in staatlicher Hand ist, ist die US-Regierung einer der größten Kunden des Unternehmens. Wie das Unternehmen selbst auf seiner Internetseite erklärt, liefert es 90 Prozent der "grundlegenden Geodaten", mit denen die US-Regierung arbeitet. Auch Google Maps greift auf die Bilder von Maxar zurück.