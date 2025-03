Nicht nur deutsche Angestellte an US-Militärbasen haben in den letzten Tagen Post von Elon Musk und seiner "Effizienz"-Behörde bekommen. Auch die etwa 700 italienische Angestellten der US-Luftbasis in Aviano haben eine Mail von DOGE bekommen, in der sie sich für ihre Anstellung rechtfertigen sollen. Wie die "New York Times" schreibt, bekommt der Tech-Milliardär von italienischen Gewerkschaftsführern deutlichen Gegenwind.