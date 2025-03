Präsident will Atombomben in Polen stationieren lassen

Aktualisiert am 13.03.2025 - 07:46 Uhr

Wenn es nach dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda geht, stehen in seinem Land bald Atombomben. Er zeigt sich von Donald Trump beeindruckt.

Der polnische Präsident Andrzej Duda fordert von den USA die Stationierung von Atomwaffen in Polen . Diesen Vorschlag habe er kürzlich mit Keith Kellogg, dem Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump für die Ukraine und Russland , besprochen, sagte er der "Financial Times".

"Die Grenzen der Nato wurden 1999 nach Osten verschoben, also sollte es 26 Jahre später auch zu einer Verlagerung der Nato-Infrastruktur nach Osten kommen. Für mich ist das offensichtlich." Es wäre sicherer, wenn diese Waffen bereits im Land wären. Einem Projekt für eigene polnische Atomwaffen erteilte er aber eine Absage, weil es zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde.

Lob für Trump und seine Diplomatie

Demnach habe Duda schon 2022 den US-Amerikanern ein Plan für die nukleare Teilhabe Polens vorgeschlagen – die damalige Regierung unter Präsident Joe Biden lehnte das Projekt aber ab. Auch jetzt liege die Entscheidung immer noch bei den USA, Duda betont aber, dass Putin russische Atomwaffen schon 2023 nach Belarus verlegt habe – also näher an die polnische Grenze.

Generell hat Duda für Trump und die Friedensverhandlungen auch Lob übrig – "meiner Meinung nach stimmt es nicht, dass Präsident Trump nur nett und behutsam mit Russland umgeht". Wie Duda betont, wäre noch kein Politiker einem Ende des Krieges so nahegekommen.

Nach Musk-Beleidigung: Kritik für Außenminister

Das Lob des polnischen Präsidenten geht sogar so weit, dass er auch Radosław Sikorski, den polnischen Außenminister, im Gespräch mit der "Financial Times" zurechtweist. Sikorski hatte sich zu uneindeutigen Äußerungen von Musk über das Abschalten von Starlink geäußert – und wurde von Musk als Reaktion darauf als "Kleinen Mann" beleidigt, der besser still sein sollte.