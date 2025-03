Putin-Berater behauptet: Nato bedroht Russland in der Ostsee

Wachsende Spannungen in der Region

Russland beschuldigt die Nato, gezielt Spannungen in der Ostseeregion anzuheizen. Die Militärorganisation schaffe bewusst Instabilität.

Der russische Sicherheitsratssekretär und enge Putin-Berater Nikolai Patruschew hat der Nato vorgeworfen, gezielt Spannungen in der Ostseeregion zu verschärfen. Die Allianz versuche, Russland in der Region einzudämmen, bedrohe Russland und meide den diplomatischen Dialog, sagte er in einem Interview mit der russischen Militärzeitschrift "National Defense".