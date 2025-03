Gegen Ölraffinerie in Russland

Test einer ukrainischen Neptun-Rakete 2019: Inzwischen scheint die Antischiffswaffe auch verlässlich Ziele am Boden zu treffen. (Quelle: Copyright: xpalinchakx via imago)

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben erfolgreich eine selbst entwickelte Rakete im Gefecht eingesetzt. Der Angriff mit einer neuen ukrainischen Neptun-Rakete habe "bedeutende Ergebnisse" gezeigt, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram. Die Rakete habe eine Reichweite von 1.000 Kilometern, so Selenskyj.

Bei welchem Angriff die Neptun-Rakete zum Einsatz kam, sagte Selenskyj nicht. Kriegsbeobachter halten es für wahrscheinlich, dass sich Selenskyj auf einen Angriff auf die Ölraffinerie im russischen Tuapse in der Nacht zu Freitag bezog. Bei dem Angriff in der südrussischen Region Krasnodar geriet ein Öltank in Brand, inzwischen soll das Feuer weiter um sich gegriffen haben.