Neptun-Marschflugkörper weiterentwickelt

Mittlerweile wurde das System weiterentwickelt, sodass auch Ziele über größere Entfernungen angegriffen werden können. Wie Verteidigungsminister Rustem Umjerow kürzlich in den sozialen Medien erklärte, hat die Ukraine die Massenproduktion der Raketen gestartet – 100 Exemplare seien bereits fertiggestellt. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte zudem an, dass das Land im kommenden Jahr 3.000 Marschflugkörper und Raketendrohnen herstellen wolle.

Russlands Abwehr unter Druck

Nach Angaben ukrainischer Quellen setzt die Ukraine bei der neuen Version ihres Neptun-Marschflugkörpers auf eine Kombination aus GPS-Navigation und möglicherweise einem passiven Infrarot-Suchsystem, um Landziele zu erkennen. Dies erklärte der Militärexperte Timothy Wright vom International Institute for Strategic Studies in London dem "Spiegel". Zwar könne Russland GPS-Signale prinzipiell stören und verfüge über eine "fähige und vielfältige" Flugabwehr, dennoch stelle der Einsatz dieser Technologie eine Herausforderung dar.

Eine ähnliche Einschätzung trifft George Barros, Russlandexperte am Institute for the Study of War in Washington. Er sieht in der vielseitigen Nutzung von Waffensystemen einen klaren Vorteil für die Ukraine. "Ein Angriffspaket, das nur eine Art von System enthält, etwa nur ATACMS, wird leichter abzufangen sein als ein komplexes Angriffspaket, das eine Kombination aus ballistischen ATACMS, Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow, Drohnen und Neptuns verwendet", erklärt Barros gegenüber dem "Spiegel".