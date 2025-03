Republikaner: Kritik an Trump soll als psychische Krankheit gelten

Republikaner in Minnesota wollen "Trump Derangement Syndrome" offiziell als psychische Erkrankung einstufen lassen. Kritiker sehen darin den Versuch, politische Opposition zu diskreditieren.

Eine Gruppe republikanischer Senatoren in Minnesota hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der "Trump Derangement Syndrome" (TDS) als psychische Erkrankung klassifizieren soll. Dies geht aus offiziellen Dokumenten des Bundesstaates hervor, wie "Newsweek" berichtet.

Kritik an der Politisierung psychiatrischer Diagnosen

Kritiker warnen davor, dass eine solche Einstufung genutzt werden könnte, um oppositionelle Meinungen zu delegitimieren und politische Gegner zu pathologisieren. Demokratische Abgeordnete betonen, dass es keinerlei wissenschaftliche Grundlage für TDS als medizinische Diagnose gebe. Vielmehr handele es sich um eine politische Beleidigung, die von Trump und seinen Unterstützern benutzt werde, um Kritik an ihm als irrational darzustellen.

Ein Sprecher der Demokratischen Farmer-Labor-Partei (DFL), die eine knappe Mehrheit im Senat von Minnesota hält, bezeichnete den Gesetzentwurf als weiteres Beispiel für eine extrem rechte Agenda: "Das ist der Grund, warum Minnesota-Republikaner in jeder landesweiten Wahl der letzten Jahre gescheitert sind – anstatt das Leben der Menschen zu verbessern, konzentrieren sie sich auf ideologische Themen, die nur den radikalen Flügel ihrer Partei ansprechen."

Ursprung des Begriffs und frühere Verwendung

Der Ausdruck "Trump Derangement Syndrome" wurde in den vergangenen Jahren von Trump und seinen Anhängern häufig genutzt, um Kritik an ihm abzuwehren. Bereits während seiner ersten Amtszeit bezeichnete er Gegner als "von TDS befallen". Trumps Wahlkampfteam nutzte den Begriff zuletzt erneut, als Joe Biden ihm vorwarf, Sprache mit Anklängen an Nazi-Propaganda zu verwenden.