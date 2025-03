Worum soll es in dem Telefonat gehen?

Was ist die Position der USA?

Auch gibt es aus Washington – anders als noch unter Biden – die klare Forderung an die Ukraine, Gebiete an Russland abzutreten. Trump selbst sagte am Sonntag über das anstehende Telefonat mit Putin: "Wir werden über Land sprechen. Wir werden über Kraftwerke sprechen. Und die Aufteilung von Besitztümern." Die Sprecherin des US-Präsidenten, Karoline Leavitt, erklärte am Montag vor Reportern: "Wir waren noch nie so nah an einem Friedensabkommen dran wie in diesem Moment."