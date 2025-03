Trump lässt Kampfjet F-47 bauen – für 300 Millionen Dollar pro Stück

Aktualisiert am 21.03.2025 - 19:54 Uhr

Die US-Regierung hat Boeing mit dem Bau eines neuen Kampfjets beauftragt. US-Präsident Donald Trump gab am Freitag im Weißen Haus bekannt, dass Boeing den Zuschlag nach einem "harten und intensiven Wettbewerb" zwischen mehreren Herstellern erhalten habe.

Der neue Jet soll im Rahmen des Programms Next Generation Air Dominance (NGAD) entwickelt werden und den F-22 ablösen. Dieses Modell wurde bereits in den 1980er-Jahren konzipiert und ist seit rund 20 Jahren im Einsatz. Der geplante F-47 soll auch für Einsätze mit Kampfdrohnen geeignet sein.

Jet soll "praktisch unsichtbar" sein

Verteidigungsminister Peter Hegseth sprach von einem klaren außenpolitischen Signal: Der Jet stelle eine "sehr direkte, klare Botschaft an unsere Verbündeten dar, dass wir uns nicht aus dem Staub machen – und an unsere Feinde, dass wir in der Lage sein werden, über Generationen hinweg ungehindert unsere Macht auf der ganzen Welt zu zeigen".