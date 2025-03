Nach der Verhängung von Untersuchungshaft gegen Ekrem İmamoğlu ist der türkische Oppositionspolitiker als Istanbuler Bürgermeister "vorübergehend" abgesetzt worden. Das teilte das türkische Innenministerium mit. Gleichzeitig nehmen viele Menschen an seiner Wahl zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei teil. Der Sender Halk TV zeigte am Morgen Bilder von Schlangen vor Wahllokalen in Städten wie Istanbul , Ankara , Izmir , Kahramanmaras und Adiyaman.

Zur Stimmabgabe aufgerufen sind die 1,7 Millionen CHP-Parteimitglieder. Auch jeder andere Bürger kann an symbolischen Stimmzettelboxen in Solidarität mit Imamoglu seine Stimme abgeben. İmamoğlu ist der einzige Kandidat. Der CHP-Chef Özgür Özel sagte am Mittag, es nähmen 10- bis 15-mal so viele Menschen wie Mitglieder an der Abstimmung teil.