In seiner Mitteilung bezeichnete das südkoreanische Militär den Vorfall als "ernsthafte Provokation". Wie Beobachter schreiben, hat sich der Konflikt zwischen den beiden Staaten in den vergangenen Monaten deutlich verschärft. So weitete Nordkorea in den vergangenen Jahren etwa die Raketentests deutlich aus. Beide Seiten sollen mit Lärmbeschallung durch Lautsprecher versuchen, die Bevölkerung des anderen Staates zu demoralisieren.