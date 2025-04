Die Hochschulrektorenkonferenz hatte in der vergangenen Woche zusammen mit dem Wissenschaftsrat zudem eine Stellungnahme veröffentlicht, um sich mit betroffenen US-Forschern zu solidarisieren. Als langjähriger Partner seien die USA, "ihre Einrichtungen und ihre Infrastruktur (...) essenziell für die globale wissenschaftliche Zusammenarbeit". In der Erklärung heißt es weiter: "Ein Angriff auf die Wissenschaft in einem Land ist immer ein Angriff auf die globale Wissenschaftsgemeinschaft."

Laut Rosenthal setzt die deutsche Wissenschaft dennoch "auf die internationale Mobilität" von Wissenschaftlern und stelle sich "selbstbewusst dem globalen Wettbewerb um die besten Köpfe und Ideen". Er lädt Forscher ein, Deutschland als Forschungsort in Betracht zu ziehen. "Wer Interesse an einem Gastaufenthalt oder einer mittel- bis langfristigen wissenschaftlichen Karriere in Deutschland hat, ist hochwillkommen."

Aktives Anwerben von US-Forschern: "Kurzsichtig"

Strittig ist, ob Deutschland und die Europäische Union auch aktiv Wissenschaftler aus den USA anwerben sollten. Die EU-Kommissarin für Start-ups, Forschung und Innovation, Ekaterina Sachariewa, sprach sich Anfang April in einer Rede im Europäischen Parlament dafür aus, den Pull-Faktor Europas zu verstärken und Karrieren in der Forschung attraktiv zu machen. "Lassen Sie es mich klar sagen: Ich glaube, dass Europa der beste Ort für Wissenschaft und Forschung in der Welt sein kann und sollte."

Zu diesem Zweck wurde auch die Initiative "Meitner-Einstein-Programm" ins Leben gerufen. Führende deutsche Wissenschaftler sprachen sich Anfang April in einem Gastbeitrag bei "Spiegel Online" dafür aus, sich gezielt um Forscherinnen und Forscher aus den USA zu bemühen. Das Ziel sei es, "kluge Köpfe" mit insgesamt einhundert Professuren nach Deutschland zu holen.

Angelehnt ist der Name des Programms an die eingangs erwähnten Wissenschaftler Lise Meitner und Albert Einstein, die es einst aufgrund der Bedingungen unter den Nationalsozialisten fortzog. Die beiden Forscher sind nur ein Beispiel von vielen für den herben Verlust von deutschen Gelehrten. In dem Gastbeitrag erläutern die Initiatoren: "Durch Intoleranz, Repression und Vertreibung verlor Deutschland viele seiner klügsten Köpfe." Mit dem Impuls solle dieses Phänomen umgekehrt werden.

Anderer Meinung ist dagegen der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, Otmar Wiestler. "Die Stimmen, die nun eine aktive Anwerbung von Spitzenforschern aus den USA fordern, halte ich für kurzsichtig", sagte Wiestler der "Deutschen Welle". Er stellt klar, dass die USA "ein besonders wertvoller wissenschaftlicher Partner" seien. Die Helmholtz-Gemeinschaft setze darauf, dass die Kooperation auch in Zukunft bestehen bleibe.