Einen Tag nach ihrem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington empfängt die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni am Freitag dessen Stellvertreter JD Vance in Rom. Die Gespräche finden vor dem Hintergrund eines von Trump angestoßenen Zollkonflikts mit der Europäischen Union statt. Die Air Force Two landete am Freitagmorgen auf dem Flughafen Ciampino. Mit an Bord waren neben dem Vizepräsidenten auch seine Ehefrau Usha und die drei gemeinsamen Kinder.