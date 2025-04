Aktualisiert am 18.04.2025 - 21:52 Uhr

Die US-Armee greift immer häufiger die Huthis im Jemen an. Jetzt soll es einen besonders verheerenden Angriff gegeben haben.

Bei einem Angriff der US-Streitkräfte auf einen Ölhafen im Jemen sind nach Angaben der Huthi-Miliz am Donnerstag mindestens 80 Menschen getötet worden. 150 Menschen seien zudem verletzt worden, meldete der von der Miliz kontrollierte Sender Al-Masirah TV am Freitag. Es war der bislang folgenschwerste US-Angriff auf die vom Iran finanzierte Miliz. Als Reaktion feuerten die Huthis nach eigenen Angaben Raketen auf Israel und zwei US-Flugzeugträger ab.

USA bestätigen Angriff auf Ölhafen

Die USA bestätigten den Angriff auf den Ölhafen in der von den Huthis kontrollierten Stadt Hodeida im Westen des Landes. Mit seiner Zerstörung habe die US-Armee "diese Treibstoffquelle für die vom Iran unterstützten Huthi-Terroristen" beseitigen wollen, erklärte das US-Regionalkommando Centcom.

Der die Huthis unterstützende Iran kritisierte den Angriff als "barbarisch". Der Angriff sei eine "klare Verletzung der Grundprinzipien der Vereinten Nationen", erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran.

US-Armee greift fast täglich im Jemen an

Die Hamas hatte den Krieg im Gazastreifen mit ihrem beispiellosen Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst. Die Huthis hatten daraufhin regelmäßig Raketenangriffe auf Israel verübt. Sie greifen seit Beginn des Gaza-Krieges zudem immer wieder Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden sowie Ziele in Israel mit Drohnen und Raketen an – nach eigenen Angaben "aus Solidarität mit den Palästinensern" im Gazastreifen.