Von dpa , reuters , t-online Aktualisiert am 19.04.2025 - 21:35 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident äußerte sich nur indirekt zu der von Russland verkündeten Waffenruhe. (Quelle: Efrem Lukatsky)

Kremlchef Putin behauptet, seinen Truppen in der Ukraine eine Waffenpause verordnet zu haben. Doch nach Angaben aus Kiew gehen die Angriffe weiter.

Die ukrainische Regierung hat mit großer Skepsis auf die am Samstag von Russland verkündete einseitige Waffenruhe im Krieg in der Ukraine reagiert. "Der entsprechende Vorschlag für eine uneingeschränkte und bedingungslose 30-tägige Waffenruhe ist von Russland seit 39 Tagen unbeantwortet geblieben", schrieb der ukrainische Präsident am Abend auf der Plattform X.

Selenskyj reagiert auf Putins Vorschlag einer Waffenruhe

"Die Vereinigten Staaten haben diesen Vorschlag gemacht, die Ukraine hat positiv darauf reagiert, aber Russland hat ihn ignoriert. Wenn Russland nun plötzlich bereit ist, sich wirklich auf ein Format des vollständigen und bedingungslosen Schweigens einzulassen, wird die Ukraine entsprechend handeln – und damit Russlands Handeln widerspiegeln", so Selenskyj, der dem Kreml seinerseits Vorschläge macht.

"Sollte es wirklich zu einer vollständigen Waffenruhe kommen, schlägt die Ukraine vor, diese über den Ostertag am 20. April hinaus zu verlängern. Das wird die wahren Absichten Russlands offenbaren – denn 30 Stunden reichen zwar für Schlagzeilen, aber nicht für echte vertrauensbildende Maßnahmen", so Selenskyj. Dreißig Tage könnten dem Frieden eine Chance geben. Zugleich würden die russischen Angriffe gegen die Ukraine weitergehen.

Kiews Reaktionen auf Putins einseitige Waffenruhe an Ostern

"Nach den Berichten des Oberbefehlshabers gehen die russischen Angriffe auf mehrere Sektoren der Frontlinie weiter, und der russische Artilleriebeschuss hat nicht nachgelassen", schrieb Selenskyj. "Daher kann man den Worten aus Moskau nicht trauen. Wir wissen nur zu gut, wie Moskau manipuliert, und wir sind auf alles vorbereitet. Die ukrainischen Verteidigungsstreitkräfte werden rational handeln und entsprechend reagieren."

Putin verkündet Waffenruhe: Osterwunder – oder blankes Kalkül?

Jeder russische Angriff werde mit einer angemessenen Antwort beantwortet werden. "Ich erwarte um 21:30 und 22 Uhr detaillierte Informationen von Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyi nach seinen Gesprächen mit Brigadekommandeuren und anderen Einheiten an der Front über die Lage in bestimmten Richtungen."

Auch der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha äußerte Zweifel an der von Kremlchef Putin angekündigten einseitigen Waffenruhe zu Ostern. In einem Beitrag auf X betonte Sybiha, dass es eine lange Geschichte gebe, in der Putins Aussagen nicht mit seinen Handlungen übereinstimmen. "Wir wissen, dass man seinen Worten nicht trauen kann, und wir werden auf Taten achten, nicht auf Worte", schrieb Sybiha.

"Die Russen versuchen so zu tun, als seien sie 'Friedensstifter'"

Er forderte Russland dazu auf, das Feuer in alle Richtungen einzustellen. "Nur Taten, nicht Worte, offenbaren die Wahrheit: Dieser Krieg begann und dauert nur wegen Russland an", so Sybiha weiter. "Russland kann dem Vorschlag für einen vollständigen und bedingungslosen 30-tägigen Waffenstillstand, der seit März auf dem Tisch liegt, jederzeit zustimmen."

Kremlchef Putin hatte die einseitige Feuerpause am Samstag bei einem Treffen mit seinem Militärchef Waleri Gerassimow im Kreml verkündet. Nach seinem Willen sollten die Kampfhandlungen am Samstag ab 18 Uhr Moskauer Zeit (17 Uhr MESZ) bis Montag um Mitternacht eingestellt werden. Nach Angaben der Regierung in Kiew wurden jedoch ukrainische Stellungen auch nach Beginn der Feuerpause beschossen.

Großbritannien reagiert auf Putins Waffenruhe im Ukraine-Krieg

"Die Russen versuchen so zu tun, als seien sie 'Friedensstifter'", schrieb der Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation, Andrij Kowalenko, auf Telegram. "Sie sprechen von einer 'Waffenruhe', schießen aber ohne Unterbrechung weiter." Ziel sei es, der Ukraine die Schuld für ein Scheitern der Friedensbemühungen zu geben.