Von t-online Aktualisiert am 19.04.2025 - 17:16 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kremlchef Wladimir Putin: Er hatte in den Friedensgesprächen unter Führung der USA immer wieder neue Forderungen aufgestellt. (Quelle: IMAGO/Mikhail Sinitsyn/imago)

Bis Montagnacht soll die russische Armee in der Ukraine die Waffen schweigen lassen. Das kündigte Kremlchef Putin an – und drohte zugleich Kiew.

Kremlchef Wladimir Putin hat im Krieg gegen die Ukraine eine einseitige Waffenruhe über die Osterfeiertage verkündet. Die russische Armee werde die Feindseligkeiten von Samstag, 17 Uhr MESZ, bis Montag, 23 Uhr MESZ, einstellen, sagte Putin am Samstag bei einem Treffen mit seinem Militärchef Waleri Gerassimow im Kreml. "Wir gehen davon aus, dass die Ukraine unserem Beispiel folgen wird", fügte Putin hinzu.

Waffenruhe im Ukraine-Krieg: Putins Schritt kommt überraschend

"Gleichzeitig müssen unsere Truppen bereit sein, auf mögliche Verstöße gegen die Waffenruhe und auf Provokationen des Feindes zu reagieren", sagte der Kremlchef nach Angaben des Staatssenders "Russia Today". "Darum müssen Sie extrem aufmerksam und konzentriert sein, um bereit zu sein, mit voller Härte zurückzuschlagen", sagte Putin den Angaben zufolge zu Gerasimow.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, an alle Kommandeure in den Kampfgebieten sei der Befehl für die Feuerpause ergangen. Sie sei aus humanitären Gründen angeordnet worden und werde unter der Bedingung eingehalten, dass auch die Ukraine sich daran halte. Ob die Regierung in Kiew über die geplante Feuerpause informiert wurde, blieb zunächst offen.

Putins Feuerpause an Ostern: Selenskyj äußert sich nicht direkt

Denn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußert sich zunächst nicht zu der von Russland verkündeten einseitigen Feuerpause über Ostern. Die ukrainische Luftabwehr habe einen Angriff russischer Drohnen abgewehrt, erklärt er auf seinem Account des Kurznachrichtenportals X. "Die Shahed Drohnen über unserem Himmel zeigen die wahre Einstellung Putins zu Ostern und zum Leben der Menschen."

"Waffenstillstand unrealistisch": Putin ordnet Ukraine-Waffenruhe an

Die Verkündung der Waffenruhe von russischer Seite kommt für Beobachter überraschend. Bei den Verhandlungen um eine Waffenruhe mit der US-Regierung hatte sich Russland zuletzt hartleibig gezeigt und immer wieder neue Forderungen aufgestellt. Den Teil-Waffenstillstand für Energieanlagen hatte Russland immer wieder gebrochen.

Am Freitag äußerten sich US-Außenminister Marco Rubio und Präsident Donald Trump zunehmend frustriert über die Gespräche. Beide ließen durchblicken, dass sich die US-Regierung bald aus den Verhandlungen um einen Frieden in der Ukraine zurückziehen könnte. Trump hatte sich zuletzt auch kritischer zur Rolle Moskaus in den Gesprächen geäußert.