Netanjahu betonte, dass israelische Soldaten nicht mehr wie bisher in den Gazastreifen eindringen, Angriffe durchführen und sich dann wieder zurückziehen würden. "Das Gegenteil ist beabsichtigt." In einem auf der Plattform X veröffentlichten Video sagte Netanjahu: "Die Bevölkerung wird zu ihrem eigenen Schutz umgesiedelt."

Israel will in Gaza "Sicherheitszonen" schaffen

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte bereits im vergangenen Monat angedeutet, dass israelische Soldaten in allen eroberten Gebieten im Gazastreifen dauerhaft die Kontrolle behalten sollten. Die Armee werde in den "Sicherheitszonen" bleiben und als Puffer zwischen dem Feind und den israelischen Gemeinden fungieren, "in jeder vorübergehenden oder dauerhaften Realität", sagte Katz. Anders als in der Vergangenheit werde die Armee keine Gebiete mehr räumen.