Es geht um einen neuen Sektor Rheinmetall-Boss kündigt massive Investitionen an

Von reuters 07.08.2025 - 21:20 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Armin Papperger: Details kann der Rheinmetall-Chef noch nicht verraten. (Quelle: Annegret Hilse)

Rheinmetall plant Investitionen im Marine-Geschäft. Gespräche mit Partnern laufen bereits.

Der rasant wachsende Rheinmetall-Konzern kündigt nun auch Investitionen ins Marine-Geschäft an. Rheinmetall stehe hier im Gespräch mit Partnern, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Donnerstag im Gespräch mit Analysten.

Rheinmetall sei da noch zur Verschwiegenheit verpflichtet, er hoffe aber, in den nächsten Wochen mehr sagen zu können. "Ich glaube, dass wir in der Lage sind, auch auf der Marine-Seite ein großes Business zu schaffen – und wir werden dort investieren", fügte er hinzu. Rheinmetall wolle das Produkt-Portfolio ausbauen.