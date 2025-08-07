t-online - Nachrichten für Deutschland
Rheinmetall kündigt Einstieg in den Marine-Sektor an

Es geht um einen neuen Sektor
Rheinmetall-Boss kündigt massive Investitionen an

Von reuters
07.08.2025 - 21:20 UhrLesedauer: 1 Min.
Armin Papperger: Details kann der Rheinmetall-Chef noch nicht verraten.Vergrößern des Bildes
News folgen

Rheinmetall plant Investitionen im Marine-Geschäft. Gespräche mit Partnern laufen bereits.

Der rasant wachsende Rheinmetall-Konzern kündigt nun auch Investitionen ins Marine-Geschäft an. Rheinmetall stehe hier im Gespräch mit Partnern, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Donnerstag im Gespräch mit Analysten.

Rheinmetall sei da noch zur Verschwiegenheit verpflichtet, er hoffe aber, in den nächsten Wochen mehr sagen zu können. "Ich glaube, dass wir in der Lage sind, auch auf der Marine-Seite ein großes Business zu schaffen – und wir werden dort investieren", fügte er hinzu. Rheinmetall wolle das Produkt-Portfolio ausbauen.

Rheinmetall bietet aktuell etwa Waffen für die Marine an, dazu zählen Systeme für die Flugabwehr. Papperger hatte zuletzt die Marine-Tochter von Thyssenkrupp (TKMS) ins Visier genommen. Bei TKMS kam er aber trotz der Abgabe einer ersten Offerte indes nicht zum Zuge. Da Thyssenkrupp die Tochter abspalten und nicht verkaufen wolle, seien alle Angebote vom Tisch, hatte Papperger im Februar gesagt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
