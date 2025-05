So will Donald Trump seine Macht sichern

Die Trump-Regierung soll bereits intern mit der Kampagne begonnen haben, die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus zu verteidigen. Das berichtet das US-Nachrichtenportal "Axios". Das Weiße Haus wird dabei wohl vor allem von einer Angst getrieben: Sollten die Demokraten eine Mehrheit gewinnen, könnten sie ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump anstrengen. Die nächste Wahl fürs Repräsentantenhaus ist am 3. November 2026.

Momentan haben die Republikaner im Repräsentantenhaus eine Mehrheit von acht Sitzen. Viele der Maßnahmen, diese Mehrheit zu erhalten, richtet sich an die eigenen Reihen: Besonders in den Swing States sollen Abgeordnete, die für die Partei bei der letzten Wahl gewinnen konnten, weiter machen – und nicht in Rente gehen oder für andere politische Ämter kandidieren.