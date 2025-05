Vor dem Hintergrund der Übernahme-Drohungen von US-Präsident Donald Trump haben die anderen nordischen Länder Dänemark und Grönland ihre Unterstützung zugesichert. Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Störe erklärte sich am Montag bei einem Treffen der nordischen Regierungschefs im finnischen Turku mit dem grönländischen und dänischen Regierungschef solidarisch. "Wir werden diese Botschaft überall verkünden: ob in Washington, in Brüssel, in Peking oder wo auch immer", betonte Störe bei einer Pressekonferenz.