Im Streit zwischen dem US-Präsidenten und seinem ehemals engen Vertrauten, Tesla-Chef Elon Musk , scheint es zumindest teilweise ein Einlenken zu geben. Am frühen Mittwochmorgen schrieb der Tech-Milliardär auf seiner Plattform X, dass er zumindest einige seiner Beiträge aus der vergangenen Woche bereue. Sie seien "zu weit gegangen", so Musk. Welche Aussagen er damit konkret meint, ließ er offen.

Für Aufsehen sorgte insbesondere ein Post, in dem Musk ankündigte, "die wirklich große Bombe zu zünden". Trumps Name taucht in bislang unveröffentlichten Ermittlungsakten auf, die den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein betreffen – Betreiber eines ausbeuterischen Prostitutionsrings mit minderjährigen Opfern. Dies sei der Grund, warum die Unterlagen noch immer nicht veröffentlicht wurden, so Musk. Später löschte er den Post.