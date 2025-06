Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Außenminister Johann Wadephul ringt in Italien und im Vatikan um gemeinsame Antworten auf Russlands aktuelle Eskalation im Ukraine-Krieg. Im Fokus steht jedoch auch die Angst vor Donald Trump, kurz vor dem Nato-Gipfel in Den Haag.

Aus Vatikanstadt und Rom berichtet Patrick Diekmann

Erst vor ein paar Wochen war er das letzte Mal hier. Ende April verabschiedete sich Johann Wadephul vom verstorbenen Papst Franziskus im Petersdom. Nun kehrt er in den Vatikan zurück – als deutscher Außenminister. Bereits kurz nach der Amtsübernahme macht der gläubige Protestant kein Geheimnis daraus, dass der christliche Glauben für ihn persönlich eine große Rolle im Leben spielt. "Ich bin glücklich, dass mir der christliche Glaube Zuversicht und Orientierung gibt", erklärte der CDU-Politiker Mitte Mai in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Genau nach dieser Zuversicht sucht das westliche Bündnis mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zunächst trifft sich Wadephul am Donnerstag im Vatikan mit Vertretern des Papstes Leo XIV. Anschließend nimmt er an einem Treffen im Format "Weimar plus" mit Vertretern aus Frankreich, Polen, Italien, Großbritannien und Spanien teil, bei dem über die weitere Unterstützung der Ukraine sowie die Stärkung der europäischen Verteidigung beraten werden soll. Mit dabei sind auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte, der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas.

Der Ton während all dieser Termine ist schon im Vorfeld gesetzt: Es geht um die geopolitischen Krisen und um die Herausforderung, gemeinsame politische Linien im westlichen Bündnis zu finden.

Nachdem der Kreml Friedensverhandlungen mit der Ukraine unter Vermittlung des Vatikans abgelehnt hatte, treffen sich nun also zumindest Vertreter aus der Europäischen Union, der ukrainischen Regierung und der Nato nicht weit vom Vatikan entfernt. In einer Villa der italienischen Regierung auf einem Hügel am Rande Roms geht es nicht nur um eine Stärkung der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland, sondern auch darum, die westlichen Reihen geschlossen zu halten. Ein Kampf, der auch Deutschland keine Atempausen lässt.

Die Ukraine am Verhandlungstisch "stärken"

In Rom ist es ein Aufeinandertreffen, das es dieser Tage vergleichsweise häufig gibt. Zuletzt haben sich Vertreter der europäischen Ukraine-Unterstützer oft persönlich getroffen – im Rahmen des Weimarer Dreiecks, der Nato oder bei bilateralen Treffen. Das soll vor allem eine Botschaft an Kremlchef Wladimir Putin senden: Die Europäer bündeln ihre Kräfte und unterstützen die Ukraine, auch wenn die USA ihre Anstrengungen nicht verstärken und etwa keine weiteren Sanktionen gegen Russland umsetzen.

Die deutsche Unterstützung stehe "felsenfest politisch, wirtschaftlich und militärisch", sagt Wadephul bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Rahmen des Treffens. Putin bleibe "kompromisslos und hält an Maximalforderungen fest und betreibt Diplomatie bloß als Kulisse". Wadephul ergänzt: "Wir dürfen uns keinen Rückfall in Appeasement leisten." Die Botschaft Moskaus bestehe aus Krieg und Imperialismus. "Wer darauf setzt, der zahlt einen hohen Preis."

Eines liegt dabei auf der Hand: Die Lage für die ukrainischen Verteidiger ist ernst. Zwar sind der Ukraine in den vergangenen Wochen zahlreiche Geheimdienstaktionen gelungen, wobei Putin vor allem durch ukrainische Drohnenangriffe in Russland schmerzhafte Verluste zugefügt wurden.