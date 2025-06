Auch wenn die Friedensverhandlungen stagnieren, laufen die Pläne für den ukrainischen Wiederaufbau. Die USA haben eine klare Forderung an Kiew.

Die Vereinigten Staaten wollen sich offenbar in ihren Plänen zum Krieg in der Ukraine vor China abzusichern. Wie die "Kyiv Post" unter Berufung auf US-Diplomaten schreibt, planen die USA , sich von der Ukraine zusichern zu lassen, dass China keine Rolle im Wiederaufbau des Landes spielt. Ziel sei es vor allem, China aus dem Handel der ukrainischen seltenen Erden zu halten.

Der Ausschluss Chinas soll schon seit Beginn der Rohstoff-Verhandlungen zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten Thema gewesen sein – wie die "Kyiv Post" schreibt, wurde es in den letzten Wochen noch einmal stärker forciert. Die USA führen als Argument vor allem die Unterstützung Pekings für Russland an.

Angst für chinesischer Vormachtstellung

US-Finanzminister Scott Bessent sprach bei einem Treffen mit seiner ukrainischen Amtskollegin Julia Swyrjenko am 4. Juni so von der "Verpflichtung der USA, dafür zu sorgen, dass niemand, der die russische Kriegsmaschinerie finanziert oder beliefert hat, vom Wiederaufbau der Ukraine profitieren darf, einschließlich der Beteiligung an Projekten, die aus Mitteln des Investitionsfonds für den Wiederaufbau der Ukraine unterstützt werden".