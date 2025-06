Wrackteile in Ahmedabad: In der indischen Stadt ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. (Quelle: Amit Dave/reuters)

Der Flugzeugabsturz in Indien macht sich auch an der Börse bemerkbar. Die Aktie des Flugzeugherstellers Boeing startete mit Verlusten.

Nach dem Absturz eines Flugzeugs in Indien geben Boeing-Aktien vor US-Börsenstart um knapp acht Prozent nach. Eine Maschine der Air India war zuvor mit mehr als 200 Menschen an Bord nahe dem Flughafen von Ahmedabad im Westen Indiens abgestürzt. Mindestens 204 Menschen kamen ums Leben, an Bord der Maschine waren insgesamt 242 Menschen.

Feuer und Flugverbot

Im Juli 2013 hatte eine leere 787 der Ethiopian Airlines am Boden des Londoner Flughafens Heathrow Feuer gefangen, was später mit einem Kurzschluss in einem Notrufsender in Verbindung gebracht wurde. Ebenfalls 2013 verhängten Behörden ein vorübergehendes Flugverbot für die gesamte 787-Flotte, nachdem in zwei japanischen Flugzeugen in Tokio und Boston Lithiumbatterien überhitzt waren.