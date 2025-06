Newsblog zur Lage in Nahost Israelische Streitkräfte fliegen Angriffe auf Teheran

18.06.2025

Vor dem Angriff warnte das israelische Militär die Bewohner des 18. Bezirks der iranischen Hauptstadt. (Archivbild) (Quelle: -/AP/dpa/dpa-bilder)

Der Iran feuert zwei Raketensalven auf Israel, kurz darauf startet das israelische Militär seinerseits Angriffe auf die iranische Hauptstadt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israels Militär: Weitere Angriffswelle auf Teheran gestartet

Israels Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran aus der Luft angegriffen. Zuvor hatte das israelische Militär die Bewohner des 18. Bezirks im Südwesten der Millionenmetropole aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Die Luftwaffe werde militärische Einrichtungen in dem Gebiet angreifen, hieß es in dem Aufruf.

Kurz zuvor hatte der Iran seinen Erzfeind Israel mit zwei Raketensalven innerhalb von weniger als einer Stunde angegriffen. Die Attacken hätten Luftwaffenstützpunkten gegolten, von denen Attacken auf den Iran gestartet worden seien, teilten die iranischen Revolutionsgarden – die Elitestreitmacht der Islamischen Republik – laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit.

Israels Militär meldet neuen Raketenangriff aus dem Iran

Die iranischen Streitkräfte haben nach israelischen Angaben erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Die zwei Angriffswellen innerhalb von weniger als einer Stunde lösten in mehreren Teilen des Landes Luftalarm aus, wie das israelische Militär mitteilte. Die Streitkräfte versuchten demnach, die Raketen abzufangen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Anweisungen des Militärs Folge zu leisten. Jeweils kurz nach den beiden Angriffen durften die Menschen in den betroffenen Gebieten die Schutzräume wieder verlassen.

Ein Raketeneinschlag auf einem Parkplatz in Zentralisrael löste einen Brand aus, wie die Zeitung "The Times of Israel" berichtete. Hinweise auf Verletzte gab es zunächst nicht.

Die Angriffe hätten Luftwaffenbasen gegolten, von denen Attacken auf den Iran gestartet worden seien, teilten die iranischen Revolutionsgarden - die Elitestreitmacht der Islamischen Republik - laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit. Die Angriffe würden ohne Unterbrechung und in verschiedenen Formen fortgesetzt.

USA schließen Botschaft in Jerusalem für den Rest der Woche

Die US-Botschaft in Jerusalem wird dem US-Außenministerium zufolge von Mittwoch bis Freitag wegen der angespannten Sicherheitslage in der Region geschlossen. "Angesichts der Sicherheitslage und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des israelischen Militärs wird die US-Botschaft in Jerusalem von morgen (Mittwoch, 18. Juni) bis Freitag (20. Juni) geschlossen bleiben. Dies gilt auch für die Konsularabteilungen in Jerusalem und Tel Aviv", teilte das Außenministerium auf X mit.

Bericht: Iranische Cyberpolizei widerruft Sperr-Entscheid

Nach Berichten über eine bevorstehende massive Beschränkung des Internets im Iran hat die Polizeieinheit für Cyberdelikte die Sperre widerrufen. Das Internet werde bald wieder normal funktionieren und es werde keine Blockade ausländischer Internetseiten geben, sagte ein Sprecher der Behörde der Tageszeitung "Shargh".

Verschiedene Medien hatten zuvor unter Berufung auf Experten und Internetaktivisten berichtet, der freie Internetzugang drohe, gesperrt zu werden. Der Zugriff auf Seiten aus dem Ausland könne in den nächsten Stunden erheblich eingeschränkt werden.

Dienstag, 17. Juni

US-Regierung richtet "Taskforce" zu Unterstützung von US-Bürgern in Nahost ein

Vor dem Hintergrund des Israel-Iran-Konfliktes hat das US-Außenministerium die Bildung einer Arbeitsgruppe zur Unterstützung von US-Staatsbürgern im Nahen Osten angekündigt. Die rund um die Uhr arbeitende "Taskforce" werde die Unterstützung für das US-Außenministerium, Bürger, die diplomatischen Vertretungen der USA sowie Staatsbedienstete koordinieren, sagte Ministeriumssprecherin Tammy Bruce am Dienstag in Washington.

Sie bekräftigte die Warnung der US-Regierung vor Reisen in den Irak und den Iran, "unter welchen Umständen auch immer". Das Ministerium habe in den vergangenen Tagen mehr als 30 Sicherheitswarnungen zu Ländern in der Nahost-Region veröffentlicht.

Baut Iran eine Atombombe? Trump widerspricht seinen Geheimdiensten

Die Chefin der US-Geheimdienste sagte noch im März, es gebe keinen Beleg für den Bau einer iranischen Atombombe. Trump sagt, das sei ihm egal. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

IAEA: Hinweise auf israelische Treffer in Atomanlage Natans