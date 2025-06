Diese Bomben könnten Irans unterirdische Atomanlage zerstören

Es gibt immer mehr Anzeichen für eine Beteiligung der USA an einem bevorstehenden Schlag gegen die Atomanlagen des Irans. Dabei könnte eine bestimmte US-Bombe eine entscheidende Rolle spielen.

Bislang hat die Trump-Administration keine eindeutige Antwort auf die Frage gefunden, wie sie sich im Krieg zwischen Israel und dem Iran positionieren will – und vor allem, ob sie aktiv in das Kriegsgeschehen eingreifen möchte. Dem Iran wird vorgeworfen, seit Jahrzehnten das Ziel zu verfolgen, durch die Anreicherung von Uran in den Besitz einer Atombombe zu gelangen. Diese Waffe könnte das iranische Regime gegen Israel einsetzen, welches jedoch – zumindest inoffiziell – über eigene Kernwaffen verfügt.