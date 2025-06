Deutschland schafft gemeinsam mit anderem Land Marschflugkörper an

Aktualisiert am 25.06.2025 - 12:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das Verteidigungsministerium kauft für die künftigen Tarnkappenjets der Bundeswehr vom Typ F-35 neue Marschflugkörper. Eine bilaterale Übereinkunft über das rund 677 Millionen Euro umfassende Geschäft wurde am Rande des Nato-Gipfels in Den Haag unterschrieben. Deutschland schafft die Waffen gemeinsam mit Norwegen an.