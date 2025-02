Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump will Gaza übernehmen, alle Palästinenser umsiedeln und das zerstörte Gebiet als amerikanisches Investmentprojekt wiederaufbauen. Sein radikaler Plan dürfte weltweite Empörung auslösen.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Zunächst lobte Donald Trump seinen ersten Staatsgast überschwänglich. Mehr als hundert Reporter aus aller Welt blickten den amerikanischen Präsidenten erwartungsvoll an, nachdem er mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu den großen East Room des Weißen Hauses betreten hatte. "Glückwunsch!", sagte Trump angesichts der großen Menge zu Netanjahu. Nur wegen seines Besuchs hätten sich so viele Journalisten hier versammelt.

Doch dann ging es weiter mit ausgiebigem Selbstlob. Immerhin habe er während seiner ersten Amtszeit Jerusalem als Hauptstadt Israels offiziell anerkannt und die amerikanische Botschaft dorthin verlegt – und aufgebaut. "Wir haben sie gebaut. Es ist schöner alter Jerusalem-Stein ganz aus der Nähe", schwelgte Trump. Das sei wirklich etwas ganz Besonderes. Als Präsident habe er Israels Souveränität über die Golanhöhen anerkannt und die sogenannten "Abraham Accords" geschaffen, "das wohl bedeutendste Friedensabkommen des Jahrhunderts", so Trump. Mit dem Abraham-Abkommen hatten Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain 2020 diplomatische Beziehungen aufgenommen.

US-Übernahme des Gazastreifens

So würde er jetzt gerne in seiner zweiten Amtszeit weitermachen, sagte der US-Präsident. Wären da nicht die vier Jahre seines Amtsvorgängers Joe Biden gewesen. Ähnlich wie er es beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine regelmäßig tut, behauptete Trump im Weißen Haus: "Die Schrecken des 7. Oktober wären nie geschehen, wäre ich Präsident gewesen." Die "Schwäche und Inkompetenz der vergangenen Jahre" hätten großen Schaden in der Welt angerichtet, sagte Trump.

Der amerikanische Präsident will nun offensichtlich als derjenige in die Geschichte des Jahrzehnte alten Nahost-Konflikts eingehen, der ihn endlich löst. Daran ließ Donald Trump an diesem späten Dienstagabend in Washington keinen Zweifel. Seine Lösung aber scheint, die traditionellen Pfade der Diplomatie und einer bislang angestrebten Zwei-Staaten-Lösung komplett zu verlassen.

Über die Köpfe von Millionen von Palästinensern hinweg verkündete Trump: "Die USA werden den Gazastreifen übernehmen." Und "alle" Palästinenser sollten seiner Vorstellung nach in mehrere Nachbarstaaten umgesiedelt werden. Der israelische Premierminister neben ihm schien wenig überrascht zu sein von dieser diplomatischen Bombe. Wenige Minuten zuvor hatte Netanjahu den amerikanischen Präsidenten bereits gelobt für sein "out of the box"-Denken, also für seine unkonventionellen Ideen. Trump würde mit ungewöhnlichen Wegen viel erreichen, so der Premierminister.

Trump schließt US-Truppen in Gaza nicht aus

Die Reporter im East Room des Weißen Hauses mussten sich angesichts dieser Aussagen zunächst sammeln. Was hatte der Präsident da gerade gesagt? Dann prasselten die Fragen auf Donald Trump nieder, und er schien es zu genießen. Ob er zur Durchsetzung seiner Umsiedlungspläne auch US-Truppen einsetzen würde? "Wir werden tun, was notwendig ist", entgegnete er, um dann zu ergänzen: "Wenn es notwendig ist, werden wir das tun."

Wie er sich das genau vorstelle, einfach so ein souveränes Land zu übernehmen? Diese Frage umschiffte Trump und begann stattdessen von den wirtschaftlichen Möglichkeiten und dem Potenzial zu schwärmen. Er sehe Amerika in der Rolle "einer langfristigen Eigentümerposition", sagte er. Diese würde "vielleicht dem gesamten Nahen Osten große Stabilität bringen". Alle Personen, mit denen er gesprochen habe, seien der Meinung, dass diese Entscheidung nicht leichtfertig zu treffen sei. Aber alle, mit denen er gesprochen habe, seien auch "begeistert von der Idee, dass die Vereinigten Staaten dieses Stück Land besitzen, es weiterentwickeln und Tausende Arbeitsplätze schaffen", so Trump.