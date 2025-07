Ein weiteres taktisches Element ist die Konzentration der Angriffe auf wenige Ziele. Statt mehrere Orte gleichzeitig anzugreifen, fokussieren sich russische Angriffe zunehmend auf einzelne Städte wie Odessa, Charkiw oder Kiew, was deren Verteidigung enorm erschwert. Beinahe jede Nacht ist eine andere Stadt Ziel der Attacken.

Jugendliche produzieren Shaheds

Zu Beginn des Krieges musste Russland die Drohnen noch aus dem Iran importieren, mittlerweile stellt der militärisch-industrielle Komplex des Kreml die Waffen unter dem Namen Geran selbst her. Am Sonntag veröffentlichte Zvezda TV, der Fernsehsender des russischen Verteidigungsministeriums, eine Reportage aus der größten Drohnenfabrik Russlands in Jelabuga, rund 1.700 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Dort produziere man die meisten Geran-Drohnen, heißt es in dem Video. Die Anlage umfasst Dutzende Produktionslinien und zeigt Hunderte einsatzbereite Drohnen in schwarzer Lackierung, die ihre Sichtbarkeit in der Nacht reduzieren soll.

Besonders brisant: In der Fertigung kommen auch minderjährige Arbeitskräfte zum Einsatz. Schüler eines benachbarten Technik-Kollegs werden dem Fernsehbericht zufolge gezielt ausgebildet und in die Fertigung eingebunden. In Berichten lokaler Medien beschweren sich Studenten über lange Schichten ohne Pause, geringe Bezahlung und massive Überwachung. Bei Verweigerung drohen den Berichten zufolge hohe Vertragsstrafen für die Eltern.

Russland entwickelt die Shahed-Drohne weiter

Auch eine neue Version der Shaheds, auf denen die neue russische Geran-3-Drohne basiert, wird dort laut einem Bericht des russischen Militärmagazins "Amalnews" produziert: Die Geran-3 ist deutlich größer als ihre Vorgängerversion, hat eine größere Sprengladung und besitzt ein Turbojet-Triebwerk. Damit erreicht die Geran-3 eine Fluggeschwindigkeit von bis zu 500 Kilometern pro Stunde, womit sie doppelt so schnell ist wie die Geran-2. Auch ihre Reichweite ist mit 2.000 Kilometern etwa doppelt bis dreifach so groß wie die ihrer Vorgänger.

Ein weiterer Vorteil der Geran-3: Durch die höhere Geschwindigkeit ist es für Flugabwehrpanzer wie den Gepard oder Shilka schwieriger, die Drohnen abzuschießen. Andererseits kann sie durch die Hitzeentwicklung des Jet-Antriebs besser von Infrarotkameras erfasst werden.