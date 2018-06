Kanada blättert für zwei Tage G7 400 Millionen Euro hin

400 Millionen Euro kostet der zweitägige G7-Gipfel in Kanada. Die Veranstalter brauchen das 405-Zimmer-Luxushotel für 17 Tage und haben 500.000 Blatt Papier und 238 Pkw geordert.



Kruz vor Beginn des G7-Treffens in Kanada hat Premierminister Justin Trudeau einen Tweet eines Landsmanns mit einem launigen Video bekommen. EU-Präsident Claude Juncker ist darauf zu sehen, erkennbar beschwippst. "Vielleicht legen Sie mal offen, wie viel von den 605 Millionen Steuergelder für teure Weine draufgehen", fragte der Twitter-Nutzer seinen Premier. Wein dürfte allerdings einer der kleinsten Posten in der Endabrechnung des G7-Gipfels sein.

Ein paar Tage vorher hat Trudeau verteidigt, dass das Zusammenkommen von ein paar Politikern an zwei Tagen 605 Millionen kanadische Dollar kosten soll, umgerechnet knapp 400 Millionen Euro. Er erklärte im mondänen Fairmont Le Manoir Richelieu Hotel, wie "extrem wichtig" es ist, dass sich die Mächtigen in "einem weniger formellen, entspannteren Umfeld inmitten wunderschöner Landschaften über wirkliche Probleme unterhalten". Es war der 24. Mai, und zu der Zeit waren noch die letzten andere Gäste im Hotel. Seit dem 27. Mai bis zum 12. Juni hat der kanadische Staat das komplette Haus mit fünf Pools, vier Restaurants, Kasino und Golfplatz gemietet.



Blick auf den Sankt-Lorenz-Strom: Das Luxushotel "Manoir Richelieu" ist das Herz des Treffens der Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten. (Quelle: dpa)



Bezahlt wird aus dem Etat des kanadischen Außenministeriums, das insgesamt 62 Millionen Euro für die Durchführung beisteuert. Gegen die Kosten für die Sicherheit wird die Hotelrechnung aber fast bescheiden aussehen: Auf fast 260 Millionen Euro werden die Kosten für Polizei und Sicherheitsbehörden taxiert. Allein der Einsatz der Polizei soll 170 Millionen Euro kosten, hochgerechnet wären das 55.000 Euro pro eingesetztem Polizisten. In Hamburg 2017 beim G20-Treffen lagen die Kosten für die Polizei bei 85 Millionen Euro.



Das kanadische IT-Amt, das 22 Millionen Euro berappt, hat zumindest ein Beispiel für Nachhaltigkeit geliefert und auch eine konkrete Zahl genannt. Vier Millionen Euro für superschnelles Internet am Veranstaltungsort bringen dauerhaft auch 2500 Anschlüssen von Bürgern und Unternehmen etwas.

The stage is SET for #G7Charlevoix! See how it came together: pic.twitter.com/bYGp8eXQQp