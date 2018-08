Sanktionen verhängt

Trump macht jetzt gegen Erdogan ernst

Die US-Regierung verhängt Sanktionen gegen den Nato-Partner Türkei. Die Maßnahme bedeutet eine erhebliche Eskalation im Streit um einen inhaftierten US-Pastor.

Der Streit um einen in der Türkei inhaftierten US-Staatsbürger eskaliert: Die Regierung von US-Präsident Donald Trump verhängt Sanktionen gegen zwei türkische Minister. Das sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Mittwoch in Washington. Die Strafmaßnahmen treffen die Minister für Justiz und Inneres.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf zwei Insider gemeldet, die anvisierten Maßnahmen seien den Sanktionen gegen die russische Regierung nachempfunden. Bereits auf die Meldung hin brach der Kurs der türkischen Lira ein.







Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch Vize-Prässident Mike Pence hatten in den vergangenen Tagen mit Sanktionen gedroht. Bislang war diese Drohung aber nicht konkretisiert worden. Der Konflikt dreht sich um den US-Pastor Andrew Brunson, der in der Türkei unter Hausarrest steht. Ihm werden Spionage und Verbindungen unter anderem zur PKK vorgeworfen. Außerdem werden ein Nasa-Wissenschaftler und mehrere Mitarbeiter der US-amerikanischen Botschaft festgehalten. Im US-Außenministerium gelten die Inhaftierten als "Geiseln", berichtete Bloomberg.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den USA eine "evangelikale, zionistische Mentalität" vorgeworfen. Die Türkei werde in dem Streit nicht nachgeben. Ursprünglich hatte Erdogan vorgeschlagen, den Pastor gegen den in den USA lebenden Prediger Fetullah Gülen auszutauschen. Ihn macht die türkische Regierung für den Putschversuch verantwortlich.