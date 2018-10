In Istanbuler Konsulat

Saudi-Arabien bestätigt: Khashoggi wurde getötet

20.10.2018, 01:09 Uhr | dpa, AFP, rtr, dru

Saudi-Arabien hat bestätigt, was die Welt seit Tagen vermutete: Der Journalist Jamal Khashoggi ist im Istanbuler Konsulat getötet worden. Riad erklärte, es sei zu einem Streit gekommen.

Mehr als zwei Wochen nach dem Verschwinden des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat Saudi-Arabien den Tod des Regimekritikers eingeräumt. Zwischen Khashoggi und mehreren Personen im Istanbuler Konsulat sei es zum tödlichen Streit gekommen, berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur Spa in der Nacht zum Samstag.

Die Untersuchungen dauerten an, hieß es weiter. In diesem Zusammenhang seien bereits 18 Personen festgenommen worden. Laut dem Bericht wurden auch der Vizepräsident des Geheimdienstes, Ahmad al-Assiri, sowie ein hochrangiger Berater des Königs, Saud al-Kahtani, per könglichem Dekret entlassen.

War Trumps Druck entscheidend?

Das Eingeständnis aus Riad dürfte auch auf wachsenden Druck von US-Präsident Donald Trump zurückgehen, einem der wichtigsten Verbündeten des Königshauses. Trump hatte zuletzt eine "schwere Bestrafung" für den Fall angekündigt, dass Saudi-Arabien für den Tod Khashoggis verantwortlich sein sollte.

Erst wenige Stunden vor der Mitteilung aus Riad hatte Trump neue Erkenntnisse im Fall Khashoggis in Aussicht gestellt, allerdings sprach er von den kommenden Tagen. "In den nächsten zwei oder drei Tagen werden wir viel wissen", sagte er bei einem Auftritt in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona.

Khashoggi verschwand am 2. Oktober

Khashoggi wollte am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul Papiere abholen und ist seitdem verschwunden. Die türkischen Behörden gingen bisher nach Medienberichten davon aus, dass er von einem aus Saudi-Arabien angereisten 15-köpfigen Spezialkommando getötet wurde.

15. Oktober: Ein türkischer Forensiker untersucht das Konsulat Saudi-Arabiens nach Spuren für das Verschwinden von Jamal Khashoggi. (Quelle: Murad Sezer/Reuters)

Am Freitag hatte die türkische Staatsanwaltschaft Angestellte des saudischen Konsulats als Zeugen vorgeladen. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, es handele es sich um 15 Türken, unter ihnen ein Fahrer, ein Buchhalter und ein Techniker des Konsulats.

Gleichzeitig hielt die Regierung in Ankara angeblich existierende Beweise für den Mord weiter unter Verschluss. Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte am Freitag, dass die Türkei die seit Tagen von Regierungsmitgliedern anonym zitierten Audiobänder von der angeblichen Ermordung des saudischen Regimekritikers bisher nicht an die USA weitergegeben habe.

Vor dem saudischen Konsulat: Am Tag nach dessen Verschwinden wartet die Verlobte von Jamal Khashoggi auf die Rückkehr des Journalisten. (Quelle: Osman Orsal/Reuters)

Laut Medienberichten soll auf den Bändern zu hören sein, wie Khashoggi gefoltert und ermordet wird. Laut US-Medien wurde Pompeo bei einem Besuch in Ankara am Mittwoch eine entsprechende Audioaufnahme vorgespielt und eine Abschrift vorgelegt. Pompeo bestritt dies aber. Trump hatte zuvor gefordert, die Audioaufnahme zu bekommen, "wenn sie existiert".





Khashoggi hatte mehrfach Kritik um saudischen Königshaus geübt, vor allem am immer autoritärer auftretenden Kronprinzen Mohammed bin Salman. Unter dessen Führung waren vor fast einem Jahr Dutzende Prinzen unter dubiosen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden. Auch etliche Aktivisten, Kleriker, Geschäftsleute und Frauenrechtler sitzen in Haft. Khashoggi ging aus Angst vor Verfolgung ins US-Exil, wo er vor allem für die "Washington Post" schrieb.