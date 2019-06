Treffen mit Merkel und Steinmeier

Neuer ukrainischer Präsident Selenskyj kommt nach Berlin

12.06.2019, 15:12 Uhr

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, besucht in seinem Amt erstmals die deutsche Hauptstadt. Er trifft auf den Bundespräsidenten und Kanzlerin Merkel.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am kommenden Dienstag (18. Juni) zu seinem ersten Besuch in seiner neuen Funktion in Berlin erwartet. Es sind Gespräche mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und – wie Regierungssprecher Steffen Seibert bestätigte – auch mit Kanzlerin Angela Merkel geplant.

Ende Mai hatte Außenminister Heiko Maas zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian Kiew besucht. Bei einem Treffen mit Selenskyj zeigten sich alle drei Seiten einig, den festgefahrenen Friedensprozess in der umkämpften Ostukraine wieder in Gang bringen zu wollen.







Zuvor hatten Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereits mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine Wiederbelebung des Friedensprozesses gesprochen.