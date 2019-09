Wegen "Blackfacing"-Foto

Kanadas Premier Trudeau stellt sich Rassismus-Vorwürfen

19.09.2019, 04:36 Uhr | aj, t-online.de

Kanadas Premier steht unter Druck: Ein Foto von vor fast zwei Jahrzehnten ist aufgetaucht, dass Justin Trudeau mit einem schwarz angemalten Gesicht zeigt. Die Verkleidung könnte dem Regierungschef die Wiederwahl kosten.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau muss sich inmitten seines Wahlkampfes gegen Rassismus-Vorwürfe rechtfertigen: Das "Time Magazine" hat ein altes Foto ausgegraben, auf dem Kanadas Regierungschef bei einer Schulgala zum Thema "Arabische Nächte" als Aladdin verkleidet zu sehen ist. Der Grund für die Aufregung: Der damals 29-jährige Trudeau trägt auf dem Bild nicht nur Turban und Robe – er hat sich auch das Gesicht und die Hände schwarz angemalt.

Das Foto wurde im Jahr 2001 in einem Jahrbuch einer Privatschule in British Columbia veröffentlicht. Ein Sprecher des Premiers bestätigte kurz nach der Veröffentlichung, dass Trudeau auf dem Bild zu sehen sei. Zum Zeitpunkt der Aufnahme arbeitete Trudeau als Lehrer an der West Point Grey Academy in Vancouver.

Eine solche Verkleidung, wenn weiße Menschen ihr Gesicht schwarz anmalen, um Schwarze darzustellen, wird in den USA und auch anderen angelsächsischen Ländern als "Blackfacing" bezeichnet. In den USA wurde erst im Februar dieses Jahres eine solche Aktion des Politikers Ralph Northam scharf kritisiert. Für Justin Trudeau dürfte das Foto besonders peinlich sein, da er in Kanada für eine progressive Politik steht und Weltoffenheit als eine seiner Grundprinzipien anpreist.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

"Es tut mir wirklich leid"



Trudeau selbst entschuldigte sich mit deutlichen Worten: "Es tut mir wirklich leid," sagte er vor Vertretern der Presse. Auf die Frage, ob das Foto rassistisch sei, erwiderte er: "Ja, das war es. Ich habe es damals nicht für rassistisch gehalten, aber jetzt wissen wir es besser." Zudem räumte er ein, dass er schon mal als Schüler sein Gesicht schwarz angemalt habe, um ein jamaikanisches Lied zu performen.





Die Veröffentlichung des Fotos kommt zu keiner guten Zeit: Denn Kanadas Regierungschef kämpft am 21. Oktober um seine Wiederwahl. In jüngsten Umfragen liegen seine Liberale etwa gleichauf mit den Konservativen. Zuletzt war Trudeau zudem wegen unterdrückter Ermittlungen inmitten eines Bestechungsskandals unter Druck geraten. 2018 machte er Schlagzeilen, als er sich bei einem Besuch in Indien in einem Kostüm zeigte, das als klischeehaft kritisiert wurde.