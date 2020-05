Makaberer Vergleich

Trump: "Pfleger laufen in den Tod wie Soldaten in die Kugeln"

15.05.2020, 09:31 Uhr | t-online.de, MEM, dpa

US-Präsident Donald Trump hat im amerikanischen Fernsehen eine Rede gehalten. Darin spricht er über die Pflegekräfte, die in der Corona-Krise im Dauereinsatz sind – und stellt sie auf eine Ebene mit Soldaten.

Die USA sind besonders schwer von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Das Land hat bereits 1.417.777 gemeldete Fälle, über 85.000 Menschen sind dort bereits an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben. Nun hat Präsident Trump in einer TV-Rede das Krankenhauspersonal mit Soldaten in einem Einsatz verglichen. Trump bezeichnet die Pflegekräfte in einem Video, das "The American Independent" getwittert hat, als "Krieger des Gesundheitswesens".

Trump says doctors and nurses are "running into death just like soldiers running into bullets" and that "it's a beautiful thing to see." pic.twitter.com/UEHUi3gIhT — The American Independent (@AmerIndependent) May 14, 2020

Soldaten-Vergleich wegen Extremsituation

Er sagte auch: "Sie laufen in den Tod, so wie Soldaten in die Kugeln laufen". Ein Vergleich, der wohl zeigen soll, wie extrem die Situation in den Krankenhäusern ist und wie hart der Kampf um das Überleben in Amerika teils ist.

Der US-Präsident fügte danach an: "Viele fangen vor Sonnenaufgang an, gehen zur Arbeit bis nach Mitternacht." Im Anschluss sagte er: "Ich arbeite auch diese Stunden, wir alle arbeiten hart."

Kritiker werfen Trump späte Krisen-Reaktion vor

Kritiker werfen Trump vor, selbst nicht energisch genug auf die Krise reagiert zu haben, sodass das Virus die USA weitgehend unvorbereitet traf. "Jede weitere Verzögerung durch diese Regierung wird zu noch mehr unnötigen Todesfällen von Amerikanern führen und noch mehr Familien in eine finanzielle Katastrophe stürzen", erklärte die Wahlkampfmanagerin von Joe Biden, Kate Bedingfield, zuletzt.

Biden will Trump bei der Wahl im November als Kandidat der Demokraten herausfordern. Der US-Präsident hat wegen der Pandemie bereits Streit mit China. Er stellte in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit dem Sender Fox sogar einen Abbruch der Beziehungen in den Raum.