Angst vor Corona?

Putin baut sein Büro offenbar in einem Kurort nach

09.12.2020, 07:45 Uhr | t-online

Wo ist Präsident Putin? Einem russischen Medienbericht zufolge hält er sich derzeit nicht in Moskau auf. Das will er allerdings seiner Bevölkerung weismachen.

Der russische Präsident Wladimir Putin soll sein Moskauer Büro in dem Kurort Sotschi am Schwarzen Meer nachgebaut haben. Das berichtet "Spiegel" unter Berufung auf einen Medienbericht aus Russland. Demnach wolle der Präsident seiner Bevölkerung vorspielen, noch immer in Moskau zu sein. Eine genaue Replik seines Büros befinde sich aber in Sotschi.

Dass die offiziellen Angaben von Putin zu seinem Aufenthaltsort nicht stimmen, sei bei der Abgleichung der Flugdaten aufgefallen. Die russische Medienseite will aus Putins Umfeld erfahren haben, dass in seiner Schwarzmeer-Residenz Botschkarjow Rutschej ein Büroraum eingerichtet worden sei, der eine genaue Kopie des Büroraums in seiner Moskauer Residenz Nowo-Ogarjowo ist. Das Zimmer sei mit Lampe, Tisch, Parkett, Bleistifthalter, Telefone und Sesselpolster identisch eingerichtet worden.

Hintergrund ist die Corona-Pandemie. Russland ist besonders hart von einer zweiten Welle betroffen. Täglich werden rund 28.000 Neuinfektionen gemeldet. Zwar gibt es in Russland bereits einen Impfstoff, Präsident Putin hat sich allerdings nicht gegen das Virus geimpft. Rund um den Präsidenten sind zahlreiche strikte Sicherheitsmaßnahmen eingeführt worden, berichten russische Rechercheplattformen. Diese Maßnahmen stehen im Widerspruch zu Putins öffentlichen Äußerungen zum Coronavirus.